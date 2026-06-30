Один человек погиб и четверо ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Дроны ВСУ целенаправленно атаковали гражданский транспорт Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли очередные целенаправленные удары по мирному населению в приграничье Белгородской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще четверо серьезно ранены. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Двоих пострадавших мужчин бойцы территориальной самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу

- Один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных травм. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, - уточнили в Оперштабе Белгородской области.

У второго мужчины медики диагностировали осколочное ранение и открытый перелом ноги. Пострадавшего госпитализировали в профильное отделение. Машина в результате удара БПЛА повреждена.

Еще один автомобиль попал под удар FPV-дрона в городе Шебекино. При атаке мужчина получил множественные осколочные ранения рук и брюшной полости. Его также госпитализировали в Шебекинскую ЦПТ в тяжелом состоянии. Транспортное средство получило повреждения.

В Белгородском округе беспилотник ВСУ сдетонировал в хуторе Церковный – ранены двое жителей. В тяжелом состоянии пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу. У женщины диагностировали открытый перелом голени, мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и ног. После оказания первой помощи пациентов переведут в областную клиническую больницу, где они продолжат лечение.