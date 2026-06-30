Три человека ранены при детонации дрона ВСУ на остановке в белгородском Шебекино

Двоих мужчин и женщину госпитализировали в районную больницу Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками еще в пяти населенных пунктах в приграничье Белгородской области. Ранены три мирных жителя. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

FPV-дрон противника сдетонировал на остановке общественного транспорта в городе Шебекино. Женщину и двоих мужчин на попутном транспорте доставили в центральную районную больницу. У пострадавших диагностировали осколочные ранения спины, предплечья и ног. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. На месте атаки поврежден автомобиль.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара беспилотника выбиты окна и посечен фасад надворной постройки.

В поселке Красная Яруга из-за взрыва FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа вследствие атаки дрона в здании коммерческого объекта повреждены стекла и фасад, также посечена ГАЗель.

В селе Бессоновка Белгородского округа от удара FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль.