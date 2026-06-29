В Белгороде и двух округах объявили опасность атаки дронов 29 июня вечером

В 20:21 29 июня в Белгороде и округе объявили опасность атаки БпЛА. А в 21:20 аналогичный режим ввели в Чернянском районе. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 20:21 29 июня в Белгороде и округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. А в 21:20 аналогичный режим ввели в Чернянском районе.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советовали спасатели.

По данным Минобороны РФ, 29 июня с 14:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 75 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.