Не менее одного БпЛА уничтожили над Белгородской областью 29 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 29 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 14:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 75 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Тульской, Калужской, Курской, Воронежской, Брянской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области.