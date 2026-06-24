Два человека пострадали от ударов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области

От удара дрона повреждена стена частного дома, выбиты окна Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками еще десять населенных пунктов Белгородской области 24 июня. Ранены двое мужчин. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона мужчина получил акубаротравму. Врачи Шебекинской центральной районной больницы оказали пострадавшему необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены в частном доме выбиты окна, повреждены крыша и стена.

Еще один беспилотник противника нанес удар по грузовому автомобилю в Шебекино. Бойцы подразделения «Орлан» доставили мужчину с осколочным ранением голени в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной помощи пострадавший продолжит лечение в амбулаторных условиях. У транспортного средства повреждена кабина.

В селе Белянка Шебекинского округа из-за детонации FPV-дрона на территории предприятия повреждены три грузовых автомобиля.

В Грайвороне после детонации FPV-дрона поврежден кузов автомобиля. От удара второго беспилотника в здании коммерческого объекта посечены фасад и входная группа. В селе Дорогощь Грайворонского округа из-за атак БПЛА повреждены трактор и окна частного дома. Кроме того, сгорела спецтехника.

В селе Березовка Борисовского округа от удара дрона поврежден объект инфраструктуры. В поселке Борисовкапосле атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. В селе Никитское в результате детонации FPV-дрона разбиты окна социального объекта и частного домовладения. Также поврежден автомобиль.

В селе Солдатское Ракитянского округа после детонации дрона о землю повреждены крыша и забор частного дома, в надворной постройке выбило окна. При атаке второго FPV-дрона посечена кабина грузовика.

В поселке Томаровка Яковлевского округа после атаки беспилотника поврежден инфраструктурный объект.

Информация о последствиях уточняется.