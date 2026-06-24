Ракетная опасность в третий раз объеялена в Белгороде и Шебекино 24 июня

Ракетная опасность в третий раз объявлена в Белгороде и Шебекино Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ракетную опасность в третий раз объявили в Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе. Сирена воздушной тревоги объявлена в 12:41 спустя 20 минут после отбоя тревоги.

Жителям необходимо быть предельно осторожными и внимательными. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Над областным центром раздаются громкие звуки. По предварительной информации, работает ПВО.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, за прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области больше 200 беспилотников. Сегодня в Волокновском округе от удара дрона противника по гражданскому автомобилю пострадали двое мирных жителей.

Отбой ракетной опасности в 12:52.