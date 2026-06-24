Двое мужчин ранены после атак ВСУ в Белгородской области

В результате атак повреждены частные дома и транспорт Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по 13 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области. Ранены два человека. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в районе хутора Гаевка Волоконовского округа украинский дрон атаковал автомобиль. За медицинской помощью в Волоконовскую центральную районную больницу самостоятельно обратились двое мужчин. Врачи диагностировали у них множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. Дальнейшее лечение пострадавшие продолжат в Валуйской ЦРБ. Транспортное средство повреждено.

В Шебекино в результате детонации нескольких FPV-дронов повреждены крыша, фасад коммерческого объекта, а также автомобиль. В селе Большетроицкое Шебекинского округа после детонации беспилотника на территории частного дома повреждены остекление, фасад и ГАЗель.

В поселке Красная Яруга из-за атаки FPV-дрона загорелся частный дом. Пожар оперативно потушили. В хуторе Вязовской Краснояружского округа после взрыва дрона выбиты окна и посечен фасад в административном здании.

В селе Отрадное Белгородского округа из-за атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна, посечены кровля и фасад, также перебита газовая труба. В селе Ясные Зори от удара дрона в многоквартирном доме повреждены остекление и фасад. В поселке Октябрьский при атаке FPV-дрона поврежден автомобиль. После детонации второго FPV-дрона в частном доме выбило окна, перебита линия электропередачи.

В Грайвороне после атак беспилотников повреждены три автомобиля, в частном доме выбиты окна. В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона рядом с частным домом повреждены забор и хозпостройка. В селе Замостье при атаке БПЛА в частном доме пробита кровля, посечены окна и фасад.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа от удара FPV-дрона загорелся трактор. В селе Бобрава после взрыва беспилотника противника пробита крыша ангара. После атаки второго FPV-дрона поврежден автомобиль и посечен забор частного дома.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях нанесенных ударов.