За сутки ВСУ атаковали 63 населенных пункта в Белгородской области

Атакам со стороны ВСУ подверглись 14 муниципалитетов Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 63 населенным пунктам в 14 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 214 беспилотников и не менее трех снарядов. В результате атак один человек погиб, еще семеро пострадали. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Алексеевке после ракетного удара произошел пожар на территории предприятия – возгорание оперативно ликвидировали. Повреждены пять частных домов, надворная постройка и трактор.

В Белгороде, Губкинском, Красногвардейском и Ровеньском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе повреждены два частных дома, гараж, два микроавтобуса, два соцобъекта, ЛЭП и два автомобиля.

В Борисовском округе повреждены два частных дома, объект инфраструктуры, надворная постройка, автомобиль.

В Валуйском округе в поселке Уразово при атаке БПЛА на автомобиль пострадала женщина, госпитализация не потребовалась. Повреждены коммерческий и социальный объекты, автомобиль.

В Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации беспилотника погиб мужчина. Женщина пострадала, госпитализация не потребовалась.

В Волоконовском округе повреждены объект инфраструктуры и ЛЭП.

В Грайворонском округе в городе Грайворон от детонации FPV-дрона женщина получила акубаротравму, госпитализация не потребовалась. Повреждены два социальных и коммерческий объекты, кровля МКД, три частных дома, хозпостройка, газовая труба, пять машин.

В Краснояружском повреждены два частных дома, газовая труба, автомобиль.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский от детонации дронов получили ранения мужчина и боец «Орлана» - госпитализация не потребовалась. Повреждены два частных дома и квартира в МКД, микроавтобус, ЛЭП, социальный и инфраструктурный объекты, три автомобиля.

В Шебекинском округе в селе Александровка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина – продолжает лечение в стационаре. Вчера также госпитализирована женщина, пострадавшая при детонации дрона 11 июня в селе Вознесеновка. Повреждены девять легковушек, микроавтобус, надворные постройки, девять частных домов, один из которых сгорел, коммерческий объект.