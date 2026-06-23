Еще не менее одного БпЛА сбили над Белгородчиной 23 июня

Обломки дронов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 23 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 14:00 до 20:00 перехвачен и уничтожен 31 украинский БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Воронежской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, республики Крым, Абхазия и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Напомним, что с 8:00 до 14:00 23 июня перехвачены и уничтожены 47 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Брянской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.