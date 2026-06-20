Боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ

Врачи районной больницы оказывают пострадавшему необходимую помощь Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В результате очередной атаки вооруженных сил Украины в приграничье Белгородской области серьезно ранен боец подразделения «Орлан». Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.

Украинский беспилотник сдетонировал в городе Грайворон. При взрыве боец получил проникающее ранение брюшной полости. Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. По оценке медиков, он в тяжелом состоянии. На месте атаки повреждено административное здание.

Еще один дрон ВСУ ударил в селе Смородино Грайоронского округа – поврежден инфраструктурный объект. В селе Глотово после детонации FPV-дрона в частном доме повреждены окна и входная группа.

В поселке Малиновка Белгородского округа в результате взрыва беспилотника в частном доме выбиты окна. В селе Ясные Зори после удара FPV-дрона повреждено техническое помещение.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна. В селе Крапивное от удар беспилотника поврежден трактор. В селе Новая Таволжанка атаковали сразу несколько FPV-дронов – загорелись два частных дома. Пожары оперативно потушили. Помимо этого в домах разбиты окна, повреждены фасады и входные группы. В Шебекино вследствие удара дрона в частном доме пробита крыша. В селе Доброе после детонации FPV-дрона на территории предприятия поврежден грузовой автомобиль.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атак.