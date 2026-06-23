Как минимум один дрон ликвидировали над Белгородской областью 23 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 23 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 47 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Брянской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.