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НовостиПроисшествия23 июня 2026 13:25

Как минимум один дрон ликвидировали над Белгородской областью 23 июня

Враг атаковал семь регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Обломки дрона.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 23 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 47 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Брянской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.