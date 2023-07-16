Третий раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под обстрел со стороны Украины попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Это третий населенный пункт, который подвергся атаке ВСУ сегодня, 16 июля. Напомним, при обстреле белгородского Шебекино «Градами» со стороны Украины погибла женщина. Она ехала на велосипеде в районе центрального рынка. Травмы, полученные от осколков, были несовместимы с жизнью. В поселке Горьковский Грайворонского городского округа осколки снарядов повредили газовую трубу и три частных дома.

Как сообщил губернатор Белгородской области, снаряды противника прилетели на территорию сельскохозяйственного предприятия. На месте происшествия работают аварийные службы.

- В результате обстрела села Илек-Пеньковка Краснояружского района пострадавших нет. Осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия. На месте работают аварийные службы. Обследование территории села продолжается, - написал глава региона в телеграм-канале.