При обстреле белгородского Шебекино «Градами» со стороны Украины погибла женщина

16 июля. Шебекино. Женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 16 июля, ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекино. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью.

Кроме того, повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 15 июля, в Белгородской области под обстрел ВСУ попал хутор Мухин. Кроме того, на подлете к Белгороду были сбиты две воздушные цели.