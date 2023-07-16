Белгородский поселок Горьковский попал под обстрел ВСУ 16 июля

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Осколки снарядов повредили три дома и газовую трубу. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена линия газоснабжения. Оперативные и аварийные службы на месте, устраняют последствия, - написал глава региона в телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, сегодня при обстреле белгородского Шебекино «Градами» со стороны Украины погибла женщина. Она ехала на велосипеде в районе центрального рынка. Травмы, полученные от осколков, были несовместимы с жизнью.