Под обстрелом ВСУ находятся несколько сел Шебекинского и Грайворонского округов

Об обстрелах сел Шебекинского и Грайворонского городских округов сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг, 1 июня.

В селе Новая Таволжанка пострадал один человек: мужчина получил осколочное ранение правого плеча. Кроме того, от попадания снаряда загорелся частный дом, взрывной волной посечены несколько домовладений. В селе Козинка никто не пострадал. Там горят два частных жилых дома.

Напомним, из Шебекино из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины эвакуируют местных жителей. Самый крупный пункт временного проживания практических заполнен. Людей обеспечивают всем необходимым.