В Белгороде заполняется самый крупный пункт временно размещения

Шебекинцев организованно отвозят в свободные пункты временного размещения, так как самый крупный ПВР города постепенно заполняется. Об этом сообщил губернатонр Вячеслав Гладков в своем телеграм-калане в четверг, 1 июня.

В пунктах временного размещения людей регистрируют и обеспечивают всем необходимым.

- Тем жителям, которые самостоятельно разместились у родственников и знакомых, регистрация сегодня в ПВР не требуется. Вы сможете это сделать в течение суток. Прямо сейчас это делать не обязательно, – пояснил Гладков.

Напомним, Шебекино с ночи находится под непрекращающимся обстрелом. В целом за сутки, по предварительным данным, пострадали 9 человек. Загорелось здание общежития, снарядами «Град» повреждено здание администрации. Из-за нестабильной ситуации на границе в школах городского округа отметили ЕГЭ.