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НовостиОбщество1 июня 2023 7:46

Белгородский губернатор заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекино

Выпускникам позволят поступить в вузы без госэкзамена
Мария Щербакова

Школьники из Шебекино не будут сдавать Единый государственный экзамен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

ЕГЭ по математике выпускники 11 классов сдают 1 и 2 июня. Однако с ночи Шебекинский городской округ находится под обстрелом со стороны ВСУ.

- Доложил Президенту России Владимиру Путину о ситуации на границе, - написал глава региона. - Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут.

По словам Гладкова, прорабатывается механизм, который позволит шебекинским выпускникам поступить в вузы без экзаменов.