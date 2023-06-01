Двое учителей пострадали при обстреле белгородского села Новопетровка

Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в четверг, 1 июня.

По предварительным данным, пострадало два человека – преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правового предплечья, у женщины – ранения рук. Пострадавшие доставлены в ЦРБ, где им оказывают всю необходимую медпомощь.

- Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях, – добавил Вячеслав Гладков. - Подомовой обход продолжается.

Ранее стало известно о восьми пострадавших при обстреле Шебекино. По словам губернатора, украинских войск на нашей территории не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Однако массированный обстрел продолжается.