Власти опровергли информацию о заходе украинских войск на территорию Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков опроверг информацию о заходе украинских войск на территорию Белгородской области. По его словам, противника на нашей земле не было и нет.

- Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел, - добавил Гладков.

1 июня Шебекинских городской округ подвергся вновь массовой атаке со стороны ВСУ. Огонь практически не прекращается. Пострадали восемь человек. Власти занимаются организацией вывоза населения. Однако делать это во время обстрела рискованно. Нужно дожидаться окончания прилетов и взрывов.

Телефоны, по которым можно обратиться за помощью для выезде из Шебекино и других населенных пунктов округа: 8(950)713 19 46, 8(915)528 80 63 8(904)530 16 80, 8(951)146-93-80, 8(951)766-62-16. Кроме того, заявки принимают операторы по многоканальному номеру - «122».