ВСУ обстреляли белгородский Шебекино 27 мая 2023

Сегодня, 27 мая, со стороны Украины атаковали город Шебекино. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо из-за перенесенного стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют ее в районную ЦРБ.

По словам Вячеслава Владимировича, взрывной волной от прилета снаряда ствольной артиллерии поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, также есть прилеты на территорию парковки - повреждено дорожное полотно. Есть прилеты по пешеходному мосту, в результате в нескольких местах он поврежден.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 26 мая, после обстрелов ВСУ ранения получили жительница села Новой Таволжанки и житель Шебекинского округа.