Женщину ранили после обстрела белгородского села Новой Таволжанки 26 мая 2023

Из-за обстрелов загорелся гараж и частный жилой дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 26 мая, село Новая Таволжанка Шебекинского округа попала под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- По предварительной информации, есть одна пострадавшая, в состоянии средней степени тяжести. У женщины поверхностные ранения мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. «Скорая» доставила её в центральную районную больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам Вячеслава Владимировича, осколками снарядов повреждены постройки на территории базы отдыха. Кроме того, загорелся гараж и частный жилой дом. Все оперативные службы находятся на месте, пожар ликвидирован. Внутри гаража поврежден один легковой автомобиль. Продолжается подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 26 мая, утром атаке со стороны Украины подвергся Грайворонский горокруг. Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи.