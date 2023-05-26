В результате обстрела со стороны Украины белгородского Шебекинского округа ранение получил мужчина 26 мая 2023

Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 26 мая, вечером под обстрел попал Шебекинский городской округ. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, его отправили на амбулаторное лечение.

По словам Вячеслава Владимировича, в Шебекино осколками снарядов повреждены кровли двух частных домов, шесть легковых автомобилей, разбиты дорожное полотно и светофор. Есть повреждение уличного газопровода. Тем временем, в селе Безлюдовка есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. Аварийные и оперативные службы на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня при обстреле со стороны Украины села Новой Таволжанки ранена женщина.