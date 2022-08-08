За неделю в Белгородской области суточная заболеваемость ковидом выросла почти в два раза

Число госпитализированных растет пятый день кряду. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 79 человек заболели, а выздоровели – 26. Таким образом, суточная заболеваемость за последнюю неделю выросла почти в два раза – с 42-х до 79-ти пациентов.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 792 пациента, выздоровели – 129 786, умерли – 2 282. Сейчас из 91-го госпитализированного один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет пятый день кряду.

Отметим, что 6 августа в нашем регионе заболели 77 человек, а выздоровели – 24. А 5 августа соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 28 к 71-му.

Как сообщалось ранее, почти 390 тысяч белгородцев прошли ревакцинацию от COVID-19. Имеющийся в регионе запас вакцины позволит провести иммунизацию еще 60 тысяч человек.

Тем временем, на Белгородчине могут вернуть масочный режим в случае ухудшения эпидобстановки. Такую возможность рассматривают в региональном минздраве.