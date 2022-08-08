Почти 390 тысяч белгородцев прошли ревакцинацию от COVID-19

Пункты вакцинации региона могут ежедневно принимать до пяти тысяч пациентов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Белгородской области число заболевших коронавирусной инфекцией за последний месяц выросло в три раза. В числе факторов, обуславливающих рост заболеваемости, медики выделяют ослабление популяционного иммунитета.

Это результат того, что иммунитет к заболеванию, выработанный в результате прививки или после болезни, со временем ослабевает. Для его поддержания всем белгородцам, которые были вакцинированы и ревакцинированы, а также переболели коронавирусной инфекцией более шести месяцев назад, необходимо проходить ревакцинацию. Эпидемиологи рекомендуют не откладывать её проведение на осень, когда возможна очередная «волна заболеваемости». Для формирования полноценного иммунитета необходимо время – 42 дня с момента прививки. Только в этом случае вакцина поможет избежать тяжёлого течения болезни.

Следует отметить, что в последнее время увеличилось количество жителей региона, сделавших повторные прививки. Если в течение последней недели июля их было порядка 3200, то за первую неделю августа вакцину получили более 5000 белгородцев.

- Основной пул пациентов приходит сегодня на ревакцинацию, - отметил заведующий 1-м поликлиническим отделением городской поликлиники Белгорода Роман Плотников. - Мы отмечаем увеличение числа пациентов, которые приходят к нам на прививки. Сегодня справляется один кабинет вакцинации, но если будет необходимо – в кратчайшие сроки развернём дополнительные кабинеты, чтобы обеспечить проведение ревакцинации для всех желающих.

Но это увеличение всё же незначительно. Пункты вакцинации региона могут ежедневно принимать до пяти тысяч пациентов. Они работают ежедневно. График работы можно узнать территориальных медучреждениях.

В настоящее время в медицинских организациях региона есть запас вакцины «Спутник V», которого хватит, чтобы провести как первичную, так и повторную иммунизацию 60 тысяч человек.

В соответствии с письмом Минздрава России от 9 февраля 2022 года № 25-6/И/1-1864 ревакцинацию можно проводить первым компонентом вакцины «Спутник V». Вместе с тем, эпидемиологи рекомендуют гражданам старше 65 лет проводить ревакцинацию двумя дозами вакцины.