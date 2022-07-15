На Белгородчине могут вернуть масочный режим в случае ухудшения эпидобстановки

В неделю прививается около трех тысяч человек. В основном все это плановая ревакцинация. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказал глава министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на брифинге по ковиду сегодня, 15 июля, на протяжении последних месяцев, с весны, ситуация остается стабильной, роста заболеваемости нет. В неделю прививается около трех тысяч человек. В основном все это плановая ревакцинация.

Министр порекомендовал всем привиться до конца лета, потому что есть сезонные перепады в любом случае. Все медучреждения к вакцинации готовы.

- В настоящее время подъема мы не видим, - отметил Андрей Александрович. - Но по аналогии с прошлым и позапрошлым годами это была середина сентября. Возможно, октябрь, но он однозначно будет. Как будут в этом году развиваться события – время покажет.

Как сообщалось ранее, по данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Старого Оскола 1955 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время десять человек заболели, а выздоровели – 12. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 992 пациента, выздоровели – 129 456, умерли – 2 280. Сейчас из 71-го госпитализированного один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на шесть пациентов больше.