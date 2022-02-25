Губернатор Белгородской области провел заседание оперативного штаба

Вячеслав Гладков заверил, что при непредвиденных перебоях в важных социальных объектах будут работать генераторы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Усилены антитеррористические меры в больницах, школах, детских садах, учреждениях социальной защиты и объектах жизнеобеспечения, - написал в своем телеграм-канале по итогам заседания оперативного штаба глава Белгородчины Вячеслав Гладков.

Хотел обратить ваше внимание, что в эти дни появляется очень много лживой информации. Так, например, вчера вечером появились вбросы об отключении электричества и воды в ряде муниципалитетов. Успокою вас: все системы переведены сейчас в режим повышенной готовности и функционируют в штатном режиме. Вода, свет, газ и тепло есть. При непредвиденных перебоях в важных социальных объектах будут работать генераторы. Сейчас управляющие компании закрывают чердаки и подвалы в связи с контрольными антитеррористическими мероприятиями. Эта работа продлится и в выходные. Но спасибо за вашу бдительность, что обо всех подозрительных фактах вы сообщаете оперативно. Еще раз хочу повторить, что продуктами питания и ГСМ область обеспечена в полном объеме. Сегодня мы начнем мероприятия по мониторингу необоснованного роста цен. Проверю цены и сам, когда буду проезжать по приграничным районам сегодня. Прошу вас сохранять спокойствие. Я всегда с вами на связи.

Как ранее сообщала «КП», вчера с раннего утра в Белгороде начали раздаваться взрывы. То и дело в небе были видны летящие снаряды. При этом силовые ведомства никакие не комментировали происходящее, опровергнув лишь попадание снаряда в наркологический диспансер. Позже губернатор сообщил о шести эпизодах разрушений.

По данным следственного комитета РФ, на территории Белгородчины уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Пострадали трое человек – двое взрослых и 6-летний ребенок. Информации о состоянии здоровья пострадавших минимум. Известно лишь, что мальчик получил глубокие порезы на ногах. В больнице ему наложили швы, грядущую ночь он проведет под наблюдением врачей.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.