Энергетики построили и реконструировали наружное освещение в 55 селах Белгородской области

В 2021 году филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» выполнил 81 контракт на строительство недостающих и реконструкцию имеющихся сетей наружного освещения. Новые линии появились в 55 селах и поселках Белгородской области. В общей сложности по заявкам муниципальных органов власти в рамках программы устройства наружного освещения региона установлено порядка 1800 новых светильников и построено более 40 км линий наружного освещения.

Максимальный объем работ выполнен в селах Белгородского района и ближайших к областному центру микрорайонах ИЖС. В 2021 году недостающее наружное освещение появилось в селах Пушкарное, Солохи, с. Петропавловка, Крутой Лог, Веселая Лопань, Долбино, Хохлово, Головино, поселках Дубовое, Новосадовый, Майский и Политотдельский, хуторе Водяной. Освещение появилось по переулку Дорожный в микрорайоне ИЖС «Новосадовый 16/1», на въезде в массив «Новосадовый-26», а также в мкр. «Стрелецкое-73». Энергетики построили 15 километров сетей и смонтировали 898 светильников наружного освещения.

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