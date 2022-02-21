Энергетики построили и реконструировали наружное освещение в 55 селах Белгородской области

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 2021 году филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» выполнил 81 контракт на строительство недостающих и реконструкцию имеющихся сетей наружного освещения. Новые линии появились в 55 селах и поселках Белгородской области. В общей сложности по заявкам муниципальных органов власти в рамках программы устройства наружного освещения региона установлено порядка 1800 новых светильников и построено более 40 км линий наружного освещения.

Максимальный объем работ выполнен в селах Белгородского района и ближайших к областному центру микрорайонах ИЖС. В 2021 году недостающее наружное освещение появилось в селах Пушкарное, Солохи, с. Петропавловка, Крутой Лог, Веселая Лопань, Долбино, Хохлово, Головино, поселках Дубовое, Новосадовый, Майский и Политотдельский, хуторе Водяной. Освещение появилось по переулку Дорожный в микрорайоне ИЖС «Новосадовый 16/1», на въезде в массив «Новосадовый-26», а также в мкр. «Стрелецкое-73». Энергетики построили 15 километров сетей и смонтировали 898 светильников наружного освещения.

Сопоставимый объем работ выполнен в границах Шебекинского и Корочанского городских округов, где недостающее наружное освещение появилось в 16 и 9 населенных пунктах соответственно. В городе Шебекино и селах Графовка, Безлюдовка, Ивановка, Купино, Дмитриевка, Осиновка, Ржевка, Козмодемьяновка, Муром, Белянка, Борисовка, Александровка и в поселке Ленинском построено 12,5 километров сетей и смонтировано 269 светодиодных светильников наружного освещения. В городе Короча и селах Бехтеевка, Мелихово, Жигайловка, Ивица, Новая Слободка, Заячье, Гремячье, Б. Халань, поселке Плодовоягодный установлено порядка 230 новых светильников и проложено свыше 7 км линий наружного освещения.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Крупным проектом года стала реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна, пешеходных зон и тротуаров центральной части поселка Борисовка. В рамках проекта энергетики заменили устаревшие опоры на современные металлические на улице Борисовская, а также построили сеть наружного освещения на новой набережной Ворсклы. В дополнение энергетики полностью обновили опоры и светильники в селе Хотмыжск и установили 39 индивидуально управляемых светильников в Хотмыжском, Стригуновском и Крюковском сельских поселениях Борисовского района.

Порядка 246 новых светильников и 8 километров новых линий наружного освещения построено на территории Губкинского городского округа: на участке автодороги «Загорное – Истобное» и в селах Тёплый Колодезь, Ивановка, Строкино, Скородное, Коньшино. На центральных улицах города энергетики заменили 168 устаревших светильников на современные.

Работы по строительству и модернизации наружного освещения коснулись также Прохоровского, Краснояружского, Валуйского, Яковлевского и Красногвардейского районов. В частности, в центре Прохоровки энергетики провели реконструкцию сети наружного освещения – вдоль улицы Советская, в районе площади и Вечного огня. В Валуйском районе построили участки наружного освещения в поселке Уразово, селах Хохлово, Вериговка, Лучка-Жировка, Ровное и Тулянка общей протяженностью 4,14 км и установили 88 светильников.

- Белгородэнерго активно участвует в проектах по строительству и модернизации объектов наружного освещения сел и поселков области, поскольку они являются важным показателем качества жизни населения, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников. – Помимо этого, Белгородэнерго эффективно и качественно обслуживает 222 тысячи светоточек, что составляет 99,9 % от общего объема наружного освещения региона. Начиная с 2020 года, совместно с муниципальными образованиями области мы обеспечиваем постепенную модернизацию парка наружного освещения области с переходом на светодиодные технологии и внедрение автоматизированной системы управления светоточками.