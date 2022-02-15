В 30 населенных пунктах Белгородской области энергетики модернизировали сети

В 2021 году филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» выполнил комплексную реконструкцию 78 километров ветхих и отслуживших свой срок сетей 0,4-10 кВ в 30 населенных пунктах Белгородской области. На эти цели направлено 189 млн рублей.

Программа модернизации распределительных сетей в населенных пунктах области реализуется ежегодно в соответствии с индексом состояния энергооборудования, планами перспективного развития районов и с учетом обращений потребителей по вопросам качества электроэнергии. Она предусматривает оптимизацию существующих схем электроснабжения, монтаж провода большего сечения, замену оборудования. Такой подход позволяет единовременно устранить все недостатки в работе сетевого комплекса, тем самым значительно повысив надежность электроснабжения городских и сельских территорий.

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