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Общество15 февраля 2022 11:03

В 30 населенных пунктах Белгородской области энергетики модернизировали сети

Больше пяти километров линий электропередачи реконструировано в селах Белгородского района
Источник:kp.ru
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В 2021 году филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» выполнил комплексную реконструкцию 78 километров ветхих и отслуживших свой срок сетей 0,4-10 кВ в 30 населенных пунктах Белгородской области. На эти цели направлено 189 млн рублей.

Программа модернизации распределительных сетей в населенных пунктах области реализуется ежегодно в соответствии с индексом состояния энергооборудования, планами перспективного развития районов и с учетом обращений потребителей по вопросам качества электроэнергии. Она предусматривает оптимизацию существующих схем электроснабжения, монтаж провода большего сечения, замену оборудования. Такой подход позволяет единовременно устранить все недостатки в работе сетевого комплекса, тем самым значительно повысив надежность электроснабжения городских и сельских территорий.

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