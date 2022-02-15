В 30 населенных пунктах Белгородской области энергетики модернизировали сети

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 2021 году филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» выполнил комплексную реконструкцию 78 километров ветхих и отслуживших свой срок сетей 0,4-10 кВ в 30 населенных пунктах Белгородской области. На эти цели направлено 189 млн рублей.

Программа модернизации распределительных сетей в населенных пунктах области реализуется ежегодно в соответствии с индексом состояния энергооборудования, планами перспективного развития районов и с учетом обращений потребителей по вопросам качества электроэнергии. Она предусматривает оптимизацию существующих схем электроснабжения, монтаж провода большего сечения, замену оборудования. Такой подход позволяет единовременно устранить все недостатки в работе сетевого комплекса, тем самым значительно повысив надежность электроснабжения городских и сельских территорий.

В прошлом году работы проводились в 16 муниципальных образованиях, максимальный объем – в Прохоровском, Белгородском и Ровеньском районах. В частности, селе Журавка Прохоровского района энергетики заменили более восьми километров линий электропередачи, в том числе ввода в дома потребителей, установили трансформаторную подстанцию и построили дополнительный участок линии 10 кВ. На смену голому пришел самонесущий изолированный провод, не подверженный атмосферным воздействиям.

Свыше пяти километров линий электропередачи реконструировано в селах Белгородского района: Журавлевке, Майском, Политотделе. Еще около пяти километров в селах Клименково и Свистовка Ровеньского района. Одновременно с переводом в СИП энергетики выносят линии с территории школ, детских садов, рекреационных зон, делая жилищную среду комфортной и безопасной.

В 2022 году Белгородэнерго планирует реконструировать 127 км ЛЭП 0,4-10 кВ в 25 населенных пунктах, направив на эти цели порядка 403 млн рублей.

- В рамках комплексной реконструкции в отдаленных селах и деревнях мы меняем опоры, монтируем новый провод, увеличиваем мощность трансформаторных подстанций, тем самым устраняя «узкие» места в работе сетевого комплекса, – пояснил исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников. – Все наши действия рассчитаны на перспективу, чтобы в ближайшие годы потребители не испытывали трудностей с надежностью, качеством электроснабжения и наличием свободных мощностей для подключения к сетям.