Врачи пока не разрешают заболевшему коронавирусом губернатору Белгородской области выходить на работу

Напомним, о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заболел коронавирусом стало известно 10 февраля. Из-за плохого самочувствия он на несколько дней был вынужден отказаться от утренних эфиров в соцсетях, во время которых рассказывал о том, что происходит в регионе и планах на предстоящий день.

В понедельник, 14 февраля, глава региона возобновил привычный формат общения с подписчиками, сообщив, что чувствует себя гораздо лучше. И все же в рабочий кабинет, по мнению медиков, губернатору возвращаться рано.

- К моему большому сожалению, врачи пока еще не разрешили выходить на работу, поэтому остаюсь дома. Чувствую себя уже лучше и постараюсь уже сегодня войти в рабочий режим в формате вкс или телефонных звонков, - сообщил во вторник утром Вячеслав Гладков.