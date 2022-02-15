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Здоровье15 февраля 2022 6:16

Врачи пока не разрешают заболевшему коронавирусом губернатору Белгородской области выходить на работу

Рабочие вопросы ему пока придется решать в режиме видеоконференцсвязи и телефонных звонков
Анастасия Лемешко
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Напомним, о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заболел коронавирусом стало известно 10 февраля. Из-за плохого самочувствия он на несколько дней был вынужден отказаться от утренних эфиров в соцсетях, во время которых рассказывал о том, что происходит в регионе и планах на предстоящий день.

В понедельник, 14 февраля, глава региона возобновил привычный формат общения с подписчиками, сообщив, что чувствует себя гораздо лучше. И все же в рабочий кабинет, по мнению медиков, губернатору возвращаться рано.

- К моему большому сожалению, врачи пока еще не разрешили выходить на работу, поэтому остаюсь дома. Чувствую себя уже лучше и постараюсь уже сегодня войти в рабочий режим в формате вкс или телефонных звонков, - сообщил во вторник утром Вячеслав Гладков.