Губернатор Белгородской области сообщил, что чувствует себя хорошо

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

О том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заболел коронавирусом, стало известно 10 февраля. Об этом он рассказал сам у себя в социальных сетях. Многие подписчики, узнав, что у главы региона диагностировали «омикрон», желали ему скорейшего выздоровления.

Из-за болезни губернатор несколько дней не выходил с утренними эфирами, к которым уже привыкли белгородцы. В понедельник, 14 февраля, он вернулся к привычному формату общения и рассказал подписчикам о своем состоянии.

- Сейчас чувствую себя хорошо. Собираюсь сдать все необходимые тесты. Надеюсь, они покажут отрицательный результат, который позволит мне вернуться к работе. Берегите себя, свое здоровье, здоровье своих близких. Поверьте, в болезни ничего хорошего нет, проверено на собственном опыте, - отметил Вячеслав Гладков.