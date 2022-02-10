Губернатор Белгородской области заразился омикроном

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

О том, что почувствовал недомогание губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, рассказал своим подписчикам еще 9 февраля. Он сдал тест и, чтобы никого не подвергать опасности, решил пока работать из дома.

Утром 10 февраля глава региона сообщил, что все-таки заболел ковидом. У него диагностировали «омикрон». По словам Вячеслава Гладкова, чувствует он себя не плохо, хотя голос почти пропал.

- Несмотря на болезнь, я остаюсь на связи с коллегами, держу ситуацию в области на личном контроле, работа продолжается. Надеюсь, что болеть буду недолго и удастся быстро поправиться. Как всегда, буду держать вас в курсе происходящего. Всем доброго дня, не болейте, берегите себя и своих близких, - пожелал белгородцам губернатор.