Электробус уезжает из Белгорода в Набережные Челны

фото: со страницы министра автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергея Евтушенко в соцсети.

Напомним, электробус впервые вышел на маршрут в Белгороде 20 октября 2021 года. Он курсировал по маршруту троллейбуса М8 – от аэропорта до Технолога и далее по кольцу. На Новый год современный транспорт радовал участников дорожного движения ярким праздничным украшением.

Первый электробус запустили в Белгороде в тестовом режиме. За три месяца он проехал 15403 километра и перевез 31 269 пассажиров. Теперь его опытная эксплуатация завершилась. Электробус возвращается в Набережные Челны.

- За время эксплуатации поступило много положительных отзывов со стороны пассажиров, им понравился тихий и мягкий ход машины. Водители также остались довольны работой электробуса. Серьезных замечаний по технической части не поступало, - отметил на своей странице в соцсети министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко.

Появятся ли на дорогах Белгорода в ближайшее время электробусы, решат после тщательного анализа всех данных.