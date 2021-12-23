По Белгороду ездит светящийся электробус

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгороде курсирует праздничный электробус. Снаружи он светится новогодними огнями, а внутри украшен гирляндами из искусственной ели и шаров. Он радует пассажиров и других участников дорожного движения. Водителю подсветка не мешает.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

- Данный вопрос был предварительно продуман, учтены замечания при тестовом заезде. Каких-либо помех и ослепления водителя нет, – прокомментировал Равиль Дармов, заместитель генерального директора Единой транспортной компании по перевозкам.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Управляет электробусом Геннадий Балабанов. По словам водителя, за рулем праздничного транспорта он чувствует себя практически Дедом Морозом.

фото: Артем Гребеник.

- Люди спрашивают расписание рейсов, чтобы просто прокатиться на моем новогоднем электробусе. Молодежь, бывает, специально пересаживается с других автобусов, - говорит он.

Напомним, экологичный вид транспорта запустили в Белгороде два месяца назад. Пока электробус работает в тестовом режиме. Он уже проехал больше 11 тысяч километров и перевез почти 23 тысячи пассажиров. В будущем на дорогах города может появиться больше таких маршруток.