C первыми пассажирами на электробусе по Белгороду прокатились губернатор и глава регионального депстроя

В Белгороде тестируют электробус. фото: со страницы Владимира Базарова в соцсети.

В Белгороде 20 октября впервые вышел на маршрут электробус. Вместе с первыми пассажирами на нем прокатились губернатор Вячеслав Гладков и глава регионального департамента строительства и транспорта Владимир Базаров. Электробус ходит по маршруту троллейбуса М8 – от аэропорта до Технолога и далее по кольцу.

Новый транспорт уже провез по Белгороду первых пассажиров – в их числе глава региона. фото: со страницы Владимира Базарова в соцсети.

- По сравнению с обычным автобусом, электробус экологичнее из-за отсутствия вредных выбросов. Уровень шума и вибрации в салоне электробуса значительно ниже, чем в салоне автобуса. Ну, и главное отличие от троллейбуса - отсутствие проводов и маневренность, - отметил Вячеслав Гладков.

Белгородцев просят поделиться впечатлениями о поездке на электробусе. фото: со страницы Владимира Базарова в соцсети.

Из преимуществ также называется низкий пол, что делает транспорт удобным для маломобильных людей и мам с детскими колясками. Здесь предусмотрены откидные пандусы. Кроме того, в салоне есть кондиционер, видеоинформаторы и даже usb-зарядки для телефонов.

По словам Вячеслава Гладкова, первый электробус пришел в Белгородскую область бесплатно. Он прибыл из Казани, где также проходил тестовые испытания и за три месяца порядка 40 тысяч пассажиров. Сейчас электробус работает в тестовом режиме.

В транспорте предусмотрена usb-зарядка для телефонов. фото: со страницы Владимира Базарова в соцсети.

- Пока договорились, что электробус у нас поработает 2-3 месяца. Этого времени хватит, чтобы просчитать экономическую эффективность и отношение к ней жителей города, - добавил глава регионального депстроя Владимир Базаров.

Отмечается удобство для электробуса для маломобильных людей. фото: со страницы Владимира Базарова в соцсети

Он также отметил, что для полноценной эксплуатации электробуса есть все необходимое. На базе Единой транспортной компании установили зарядную станцию. Она оснащена системами видеонаблюдения, пожаротушения и высокоскоростными блоками защиты от скачков напряжения. По словам Владимира Базарова, с нуля до полной зарядки батареи требуется 24 минуты. Если батарея разрядилась не полностью - 15 минут.

С нуля до полной зарядки батареи требуется 24 минуты. фото: со страницы Владимира Базарова в соцсети.

Белгородцам, проехавшимся на электробусе, предлагают оставить отзывы в соцсетях. Если транспортное средство себя оправдает, региональные власти будут добиваться федеральной поддержки для закупки таких машин для крупных городов.