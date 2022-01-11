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Общество10 января 2022 21:11

Председатель СК поручил доложить о результатах проверки по инциденту с самолетом в аэропорту Белгорода

Среди пассажиров и членов экипажа выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы судна пострадавших нет
Анастасия Лемешко
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фото: со страницы Западного МСУ на транспорте СК России в "ВКонтакте".

фото: со страницы Западного МСУ на транспорте СК России в "ВКонтакте".

Инцидент в аэропорту произошел около одиннадцати часов дня 10 января. По предварительным данным, во время посадки прибывший из Москвы самолет авиакомпании Red Wings на сорок метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как ранее сообщалось, на борту находилось 47 пассажиров. Никто не пострадал.

Следственный комитет на транспорте проводит в связи с произошедшим проверку. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. По результатам примут процессуальное решение. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Олегу Бобкову представить подробный доклад о проведенных проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах.