Председатель СК поручил доложить о результатах проверки по инциденту с самолетом в аэропорту Белгорода

фото: со страницы Западного МСУ на транспорте СК России в "ВКонтакте".

Инцидент в аэропорту произошел около одиннадцати часов дня 10 января. По предварительным данным, во время посадки прибывший из Москвы самолет авиакомпании Red Wings на сорок метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как ранее сообщалось, на борту находилось 47 пассажиров. Никто не пострадал.

Следственный комитет на транспорте проводит в связи с произошедшим проверку. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. По результатам примут процессуальное решение. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Олегу Бобкову представить подробный доклад о проведенных проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах.