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Общество10 января 2022 10:34

На борту выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде самолета находилось 47 пассажиров

После инцидента транспортная прокуратура организовала проверку
Анастасия Лемешко
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По факту произошедшего Белгородская транспортная прокуратура проведет проверку.

По факту произошедшего Белгородская транспортная прокуратура проведет проверку.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 10 января, в аэропорту Белгорода. По предварительным данным, в 10 часов 42 минуты прилетевший из Москвы самолет авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры, на борту судна находились 47 пассажиров. Никто не пострадал. Пассажиров и багаж доставили в здание аэровокзала.

После случившегося транспортная прокуратура организовала проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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