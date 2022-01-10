На борту выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде самолета находилось 47 пассажиров

По факту произошедшего Белгородская транспортная прокуратура проведет проверку. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 10 января, в аэропорту Белгорода. По предварительным данным, в 10 часов 42 минуты прилетевший из Москвы самолет авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры, на борту судна находились 47 пассажиров. Никто не пострадал. Пассажиров и багаж доставили в здание аэровокзала.

После случившегося транспортная прокуратура организовала проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.