В Белгороде самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия. Скриншот видео.

Лайнер авиакомпании «Red Wings» прилетел в Белгород из Москвы сегодня, 10 января.

В авиакомпании «КП» отказались что-либо оперативно комментировать.

Во время приземления в 10:42 что-то пошло не так, и воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

В аэропорту «Комсомольскую правду» заверили, что никто при приземлении не пострадал.

Эту же информацию подтвердил вице-губернатор Белгородской области Владимир Базаров:

- Пассажиры по предварительным данным не пострадали, на сейчас их высаживают из самолета и переплавляют в здание аэропорта.

По словам Владимира Васильевича, «воздушное судно будет отбуксировано на рулежную дорожку и далее на назначенное место стоянки. Коэффициент сцепления в момент посадки и на данный момент соответствует необходимым требованиям, в причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия».

В обправительстве заверили, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

В авиакомпании «КП» отказались что-либо оперативно комментировать, предложив отправить запрос через форму обратной связи на сайте. Пока ответа не было.