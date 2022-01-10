Стало известного, кого в Белгородской области назначили на должности министров

В структуре правительства Белгородской области появилось в структуре 11 заместителей губернатора и 15 министерств. фото: Игорь Харьков.

С нового года в Белгородской области изменилась структура правительства. В его составе появилось пятнадцать министерств. Они пришли на смену бывшим департаментам. Заместителей у губернатора теперь одиннадцать. Трое из них совмещают должности министров.

- Новая структура – продолжение системной работы по приведению региональных ведомств в соответствие с федеральным форматом, что позволит наладить более эффективное взаимодействие по ключевым направлениям. Также новые должности призваны повысить статус руководителей, - отмечается на сайте правительства области.

Так министром цифрового развития и первым заместителем главы региона стал Евгений Мирошников. Вице-губернатор Владимир Боровик будет руководить министерством финансов и бюджетной политики области. Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора – министра имущественных и земельных отношений области является Рустэм Зайнуллин.

Статус вице-губернатора появится и у руководителя администрации. В этой должности в качестве врио работает Иван Будлов.

Вместо бывшего департамента АПК появилось два министерства. Первое - сельского хозяйства и продовольствия – возглавил Андрей Антоненко, ранее руководивший Инновационно-консультационным центром агропромышленного комплекса. Второе – природопользования – Роман Татаринцев, прежде занимавший должность начальника управления воспроизводства окружающей среды. Он пока работает с приставкой врио. Деятельность обоих министерств будет курировать в статусе заместителя губернатора бывший начальник департамента АПК Юлия Щедрина.

Сферу ЖКХ по-прежнему будет курировать Константин Полежаев, но тоже в статусе заместителя губернатора. Само же министерство возглавил Алексей Ботвиньев. Ранее он работал в должности заместителя начальника департамента ЖКХ – начальника управления развития топливно-энергетического комплекса.

- На два министерства – строительства, а также автомобильных дорог и транспорта – разделен и прежний департамент строительства и транспорта, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Должность министра строительства пока остается вакантной. Министром автомобильных дорог и транспорта области стал Сергей Евтушенко. Ранее он был начальником Управления дорожного хозяйства и транспорта. Курирует работу ведомств заместитель губернатора Владимир Базаров.

В структуре правительства области также появилось министерство общественных коммуникаций. Его возглавила Оксана Тарантова.

Министром экономического развития и промышленности стал Евгений Хромов. Прежде он был заместителем начальника департамента экономразвития. Руководил департаментом Дмитрий Гладский, который сейчас является заместителем губернатора, курирующим эту же сферу.

Министром здравоохранения стал возглавлявший аналогичный департамент Андрей Иконников. Министром социальной защиты населения и труда области - Елена Батанова.

На должность министра культуры назначен Константин Курганский. Министерство спорта возглавила Наталья Жигалова.

Вакантной в регионе остается должность министра образования. Руководившая департаментом Елена Тишина перед новым годом была назначена советником губернатора. Незамещенными остаются должности заместителей губернатора, курирующих безопасность, социальный блок, внутреннюю политику. Ранее сообщалось, что на должность заместителя губернатора по внутренней политике может быть назначена Ольга Медведева.