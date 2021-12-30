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Общество30 декабря 2021 11:52

Константин Курганский станет министром культуры Белгородской области

С Нового года в регионе меняется структура правительства
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта Управления культуры Белгородской области.

фото: с сайта Управления культуры Белгородской области.

Напомним, утром 30 декабря стало известно о том, что временно исполняющий обязанности заместителя губернатора и курирующий социальный блок Константин Курганский переходит на новое место работы. Чуть позже появилась информация о том, что он назначается министром культуры Белгородской области. С Нового года в регионе меняется структура правительства.

- Мы формируем вместо департаментов отраслевые региональные министерства. Мне нужен статус министра регионального правительства для того, чтобы человек мог заходить в любые кабинеты федеральных министерств, – ранее объяснил необходимость изменений губернатор Вячеслав Гладков.

Константин Курганский был назначен врио заместителя губернатора в октябре этого года. До этого он возглавлял Управление культуры, а прежде Центр молодежных инициатив.