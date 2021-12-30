В правительстве Белгородской области новые назначения

О кадровых перестановках в правительстве Белгородской области стало известно утром 30 декабря. В телеграм-канале главы региона появилось сообщение о том, что на новое место работы переходят врио заместителя губернатора Константин Курганский, курирующий социальный блок, начальник регионального департамента образования Елена Тишина и секретарь областного Совета безопасности Олег Мантулин.

Позже стало известно, где продолжат трудиться двое из них. Константин Курганский стал министром культуры Белгородской области. Елена Тишина будет советником губернатора.

Сообщается также, что председатель горсовета Ольга Медведева покинет свой пост. Она назначается на должность заместителя губернатора по внутренней политике. Ее кандидатура будет представлена для согласования на ближайшем заседании областной Думы.

В настоящее время остаются незамещенными две должности заместителей губернатора: по социальной политике и по взаимодействию с силовыми структурами.