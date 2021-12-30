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Общество30 декабря 2021 7:14

Перед Новым годом в правительстве Белгородской области произошли кадровые перестановки

На новое место работы переходят три человека
Анастасия Лемешко
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В правительстве региона вновь произошли кадровые перестановки. фото: Игорь Харьков.

В правительстве региона вновь произошли кадровые перестановки. фото: Игорь Харьков.

В преддверии Нового года в правительстве Белгородской области произошли кадровые перестановки. Информация об этом появилась телеграм-канале «Настоящий Гладков». На новое место работы переходят сразу три человека.

Это врио заместителя губернатора Константин Курганский, курирующий социальный блок. Свои посты также покидают начальник регионального департамента образования Елена Тишина и секретарь областного Совета безопасности Олег Мантулин. О том, где они продолжат работать, пока ничего не сообщается.