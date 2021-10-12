Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 13:30

Константин Курганский стал врио заместителя губернатора по соцблоку

Ранее эту должность занимала уволившаяся Наталья Зубарева
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Врио заместителя губернатора Белгородской области назначен Константин Курганский. фото: с сайта Управления культуры Белгородской области.

Врио заместителя губернатора Белгородской области назначен Константин Курганский. фото: с сайта Управления культуры Белгородской области.

Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Белгородской области стал Константин Курганский, возглавлявший до этого Управление культуры, а ранее Центр молодежных инициатив. Теперь он будет курировать социальный блок: департаменты здравоохранения, образования, социальной защиты и труда, управления культуры, физической культуры и спорта, а также по делам архивов, ЗАГС и государственной охраны объектов культурного наследия.

В Управление культуры Константин Курганский пришел на место отца - Сергея Курганского, который в настоящее время является ректором БГИИК и возглавляет Общественную палату области. Информация о новом назначении появилась на сайте правительства региона 12 октября. Сообщается, что Константин Курганский уже приступил к работе в должности врио заместителя губернатора.

Ранее этот пост занимала Наталья Зубарева. Пока она возглавляла департамент здравоохранения и соцзащиты в ее адрес звучали порою нелестные отзывы. Во многом они были обусловлены тем, что Наталья Зубарева является по образованию не медиком, а педагогом. В ноябре 2020 года на доме рядом со второй горбольницей неизвестные высветили проекцию с несколькими надписями, одна из которых гласила «Зубареву в отставку». В начале 2021 года возглавляемый ею департамент разделили на два ведомства. Начальником облздрава стал главврач детской областной больницы Андрей Иконников. Соцзащиту возглавила Елена Батанова. Наталью Зубареву повысили до должности заместителя губернатора по социальному блоку. В минувшем мае ее наградили медалью за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. На днях после разразившегося в регионе скандала с якобы «подаренной» сыну Натальи Зубаревой муниципальной квартирой и назначения служебной проверки стало известно о том, что она уволилась по собственному желанию.