Константин Курганский стал врио заместителя губернатора по соцблоку

Врио заместителя губернатора Белгородской области назначен Константин Курганский. фото: с сайта Управления культуры Белгородской области.

Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Белгородской области стал Константин Курганский, возглавлявший до этого Управление культуры, а ранее Центр молодежных инициатив. Теперь он будет курировать социальный блок: департаменты здравоохранения, образования, социальной защиты и труда, управления культуры, физической культуры и спорта, а также по делам архивов, ЗАГС и государственной охраны объектов культурного наследия.

В Управление культуры Константин Курганский пришел на место отца - Сергея Курганского, который в настоящее время является ректором БГИИК и возглавляет Общественную палату области. Информация о новом назначении появилась на сайте правительства региона 12 октября. Сообщается, что Константин Курганский уже приступил к работе в должности врио заместителя губернатора.

Ранее этот пост занимала Наталья Зубарева. Пока она возглавляла департамент здравоохранения и соцзащиты в ее адрес звучали порою нелестные отзывы. Во многом они были обусловлены тем, что Наталья Зубарева является по образованию не медиком, а педагогом. В ноябре 2020 года на доме рядом со второй горбольницей неизвестные высветили проекцию с несколькими надписями, одна из которых гласила «Зубареву в отставку». В начале 2021 года возглавляемый ею департамент разделили на два ведомства. Начальником облздрава стал главврач детской областной больницы Андрей Иконников. Соцзащиту возглавила Елена Батанова. Наталью Зубареву повысили до должности заместителя губернатора по социальному блоку. В минувшем мае ее наградили медалью за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. На днях после разразившегося в регионе скандала с якобы «подаренной» сыну Натальи Зубаревой муниципальной квартирой и назначения служебной проверки стало известно о том, что она уволилась по собственному желанию.