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Общество16 ноября 2021 9:15

Белгород к Новому году украсят фирменными снежинками

В преддверии зимних праздников для города разработали новогодний стиль
Анастасия Лемешко
фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Для Белгорода к зимним праздникам разработали фирменный новогодний стиль. Об этом в социальных сетях сообщает администрация города. Праздничные афиши, сувенирную продукцию и окна городских учреждений украсят уникальные снежинки.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

- Они состоят из букв Б: Белгород, Белгородская область, Белая зима. Вокруг знака, как праздничный салют разлетаются цифры нового года — 2022, - сообщает мэрия.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Напомним, город уже начали украшать. На Соборной площади устанавливают тридцатиметровую елку. На проспекте Богдана Хмельницкого в преддверии праздников преобразился путепровод. Мосты в этом году решили украсить по-новому.