В Белгороде к Новому году по-новому украсят мосты

фото: скриншот видео со страницы администрации Белгорода в соцсети.

К Новому году в Белгороде по-новому украсят мосты. Об этом сообщает на своих страницах в социальных сетях мэрия. Город уже начал преображаться. На некоторых улицах появилась праздничная атмосфера.

На главной городской магистрали – проспекте Богдана Хмельницкого – засиял путепровод, расположенный возле Белгородского государственного университета. В этом году его украсили светодиодными трубками и шарами из пластика, внутри которых влагоустойчивая светодиодная лента. Сообщается, что для управления тысячами пикселей разработали специальную систему.

Напомним, на главной площади Белгорода устанавливают елку. Ее привезли из Санкт-Петербурга. Ее высота составляет 30 метров, диаметр – 9 метров.