Наталья Зубарева рассказала, что оставила пост заместителя губернатора Белгородской области по собственному желанию

Курировавшая соцблок замгубернатора прокомментировала свое увольнение. фото: со страницы Натальи Зубаревой в соцсети.

Утром 8 октября стало известно об увольнении в Белгородской области двух заместителей губернатора – Натальи Зубаревой, курировавшей социальный блок, и Валерия Шамаева, возглавлявшего департамент имущественных и земельных отношений. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил у себя в телеграм-канале. Причины он не назвал. Однако многие связывают новость об отставке с разразившимся скандалом вокруг муниципальной квартиры, якобы «подаренной» департаментом имущественных и земельных отношений в собственность сыну Натальи Зубаревой. Впоследствии в сети Интернет появились публикации еще о двух подобных фактах передачи жилья в собственность родственникам чиновников.

Впрочем, были ли допущены нарушения законодательства, говорить рано. Результаты назначенной губернатором служебной проверки, в рамках которой проверят законность решений по квартирным вопросам, пока не озвучивались. Чтобы впредь спорных ситуаций не возникало, глава региона распорядился сделать процедуру обеспечения муниципальных и государственных служащих жильем публичной.

Тем временем Наталья Зубарева прокомментировала в соцсети свою отставку. По ее словам, губернатор подписал ее заявление об увольнении по собственному желанию.

- Хочу выразить искреннюю признательность за совместный труд всему социальному блоку региона, а это и структуры Правительства, органов муниципальной власти, и отдельные организации. За пять лет было пережито многое: взлеты и падения, радости и горести. И при этом команды профессионалов в отраслях здравоохранения, образования, социальной защиты и труда, культуры, физкультуры и спорта, архивного дела, органов ЗАГС всегда демонстрировали свою надежность и преданность Белгородчине. Для меня была большой честью совместная работа в вами, дорогие коллеги, - написала Наталья Зубарева.