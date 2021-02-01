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Белгородский департамент здравоохранения возглавил Андрей Иконников

Врио губернатора Вячеслав Гладков еще 11 января заявил, что во главе департамента должен стоять медик
Ирина ТАРАСОВА
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Врио губернатора Вячеслав Гладков еще 11 января заявил, что во главе департамента должен стоять медик.

Врио губернатора Вячеслав Гладков еще 11 января заявил, что во главе департамента должен стоять медик.

Фото: "КП" Архив

В правительстве Бегородской области – новые кадровые назначения. Региональный департамент здравоохранения возглавил Андрей Иконников – главный врач детской областной больницы.. Напомним. Что кадровые связаны с разделением департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области на два отдельных ведомства – департамент здравоохранения и департамент социальной защиты населения. О том, что во главе департамент здравоохранения должен стоять медик, еще 11 января заявил врио губернатора Вячеслав Гладков. В этот день бывший начальник департамента здравоохранения и соцзашиты населения Белгородской области Наталия Зубарева стала заместителем губернатора по социальному блоку, а ее ведомство разделили на два блока. Начальником департамента социальной защиты населения Белгородской области станет Елена Батанова – первый замначальника депздрава региона, которая возглавляла профильное управление социальной защиты.

37-летний Андрей Иконников должность главного врача детской областной больницы. занял в июне 2019 года после ухода с поста Романа Проценко. Он родился 28 октября 1983 года в селе Большебыково Красногвардейского района Белгородской области. В 2008 году окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко. До детской областной больницы Андрей Иконников работал врачом-неврологом в Алексеевской ЦРБ, был главврачом ЦРБ в Красногвардейском районе.