Белгородский департамент здравоохранения возглавил Андрей Иконников

Врио губернатора Вячеслав Гладков еще 11 января заявил, что во главе департамента должен стоять медик. Фото: "КП" Архив

В правительстве Бегородской области – новые кадровые назначения. Региональный департамент здравоохранения возглавил Андрей Иконников – главный врач детской областной больницы.. Напомним. Что кадровые связаны с разделением департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области на два отдельных ведомства – департамент здравоохранения и департамент социальной защиты населения. О том, что во главе департамент здравоохранения должен стоять медик, еще 11 января заявил врио губернатора Вячеслав Гладков. В этот день бывший начальник департамента здравоохранения и соцзашиты населения Белгородской области Наталия Зубарева стала заместителем губернатора по социальному блоку, а ее ведомство разделили на два блока. Начальником департамента социальной защиты населения Белгородской области станет Елена Батанова – первый замначальника депздрава региона, которая возглавляла профильное управление социальной защиты.

37-летний Андрей Иконников должность главного врача детской областной больницы. занял в июне 2019 года после ухода с поста Романа Проценко. Он родился 28 октября 1983 года в селе Большебыково Красногвардейского района Белгородской области. В 2008 году окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко. До детской областной больницы Андрей Иконников работал врачом-неврологом в Алексеевской ЦРБ, был главврачом ЦРБ в Красногвардейском районе.