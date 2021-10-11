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Общество11 октября 2021 14:35

Антон Иванов, названный в качестве претендента на пост мэра Белгорода, возглавил аппарат администрации города

На этом посту он сменил Алсу Саетову
Анастасия Лемешко
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Напомним, вскоре после того, как стало известно, что мэр Белгорода решил покинуть свой пост по собственному желанию, в соцсетях назвали имя претендента на его должность – 36-летнего гендиректора Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС Антона Иванова. Сам он в соцсети подтвердил слухи о том, что переходит работать в городскую администрацию.

В понедельник, 11 октября, Антон Иванов уже присутствовал оперативном совещании при губернаторе. Вскоре стало известно, чтобы бывший руководитель БИКа и Фонда поддержки ИЖС возглавил аппарат администрации города. На этом посту он сменил Алсу Саетову, которая вслед за Юрием Галдуном решила покинуть мэрию.