Вступивший в должность под музыку из «Звездных войн» мэр Белгорода подал в отставку

Мэр Белгорода подал в отставку. фото: сайт администрации Белгорода.

О намерении мэра Белгорода покинуть свой пост сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По словам губернатора, Юрий Галдун написал заявление по собственному желанию. Совет депутатов рассмотрит его 13 октября.

Мэром Белгорода Юрий Галдун стал в 2019 году, вступив в должность под музыку из «Звездных войн». До этого он несколько лет занимал руководящие посты в различных компаниях региона. В 2012 году возглавил городской департамент строительства и архитектуры. После был первым заместителем главы администрации. Замещал должность главы Белгородского района. До того, как стать мэром, с 2015 по 2019 год, руководил департаментом ЖКХ Белгородской области.

Градоначальник запомнится белгородцам реконструкцией улицы Щорса, реформой общественного транспорта, участием в спортивных марафонах, открытым общением с блогерами, некрашеными бордюрами, яркими городскими фестивалями и появлением новых граффити. Кому-то из горожан были по душе новые веяния, кто-то критиковал городскую власть. Вместе с тем в сети Интернет мнения по поводу его ухода разделились. Одни пишут, дескать, скатертью дорога, но немало и тех, кто сожалеет о решении мэра оставить свой пост.